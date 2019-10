La Belgian Solar Team, composée d'étudiants, vise la première place au Championnat du Monde des voitures solaires

Dimanche, le championnat du monde des voitures solaires débutera à Darwin, en Australie. Comme d'habitude, une équipe d'étudiants de la KU Leuven y participe, cette année avec la BluePoint, la huitième voiture solaire. Selon les étudiants, il ne s'agit pas seulement de la voiture solaire belge la plus légère, mais également de la plus économique de l'histoire de l'équipe solaire belge.

La Leuven Solar Team construit une nouvelle voiture solaire tous les deux ans. Cette version doit être de plus en plus efficace et économique pour traverser encore plus rapidement le désert.

"Cette année, l'équipe a donc mis en place un éco-mode dans la voiture solaire", semble-t-il. "Grâce à ce mode, certains composants électroniques sont éteints lorsque la voiture est à l'arrêt. Par exemple, la commande du moteur et le capteur de pression des pneus peuvent être complètement désactivés. La batterie étant également chargée par le panneau solaire à l'arrêt, il n'est pas possible d'éteindre complètement la voiture. commutateur."

Il y a neuf points d'arrêt pendant la course où la voiture solaire doit rester immobile pendant une demi-heure. "Pendant cette demi-heure, la consommation plus faible de la voiture a été réduite de moitié grâce à cette innovation. Résultat: le BluePoint utilise 20 fois moins de temps qu'un ralenti, alors qu'une Tesla est complètement éteinte."

L'économie d'énergie devrait permettre de garantir que la voiture solaire entre les points de contrôle dispose de plus d'énergie pour traverser le désert australien. "Tout au long de la course, le mode écologique garantira que l'équipe d'étudiants atteigne l'arrivée à Adélaïde 10 minutes plus tôt."

Le Bridgestone World Solar Challenge débute dimanche à 9h00 (heure belge). 46 équipes de 23 pays s'affrontent lors de la course de 3 021 kilomètres à travers le désert australien. Lors de la Coupe du monde en 2017, l'équipe belge a atteint la troisième place et a remporté la course à Carrera Solar Atacama au Chili l'an dernier.



©Facebook Agoria Solar Team



©Facebook Agoria Solar Team



©Facebook Agoria Solar Team



©Facebook Agoria Solar Team