La Love Bugs Parade sous le signe du festival de Woodstock

(Belga) Fidèle à sa tradition, le musée Autoworld à Bruxelles organise sa 11e Love Bugs Parade ce dimanche, quelques jours avant la Saint-Valentin. L'édition 2019 est placée sous le signe du 50e anniversaire du festival de Woodstock.

Cette année encore, quelque 300 Coccinelles VW et Beetles sont attendues dès 11h sur l'Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles, avec leurs compagnons de route, les Combis T1. Il a été demandé aux participants de se vêtir dans l'esprit de Woodstock et les organisateurs ont prévu un Combi musical pour les accueillir. Le départ de la parade sera donné à 13h30. Le parcours amènera les Cox jusqu'à l'Africa Museum à Tervuren par la voie royale, l'avenue de Tervuren. Après quelques détours dans la forêt environnante, les voitures reviendront à Autoworld vers 15h30-16h00. Pour les propriétaires de Coccinelles VW, de Beetles et de Combis T1, la participation à la Love Bugs Parade est gratuite mais il était obligatoire de s'inscrire par mail car le nombre de voitures est limité. (Belga)