Le dieselgate n'aura finalement eu aucun impact: le groupe VW bat tous les records de livraison

Les livraisons du groupe automobile allemand Volkswagen, qui tente de conserver sa place de numéro un mondial, ont augmenté de 4,3% à 10,74 millions de véhicules en 2017, un record qui intervient deux ans après l'éclatement du dieselgate.



Volkswagen, maison-mère de douze marques automobiles dont Audi, Porsche, Seat, Skoda et les camions MAN et Scania, a accéléré la cadence en décembre avec 999.800 véhicules vendus dans le monde, soit un bond annuel de 8,5%. Volkswagen pourrait ainsi conserver son titre de numéro un mondial du secteur, repris en 2016 à Toyota. Le groupe nippon, qui n'a pas encore communiqué ses chiffres annuels, table sur 10,35 millions de véhicules vendus en 2017. Il se pourrait que Toyota soit aussi distancé par l'alliance ente Nissan, Mitsubishi Motors et Renault. A eux trois, ces constructeurs visent des ventes de 10,5 millions de véhicules sur l'ensemble de l'an dernier.