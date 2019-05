Le prix des pièces détachées pour voitures a flambé: voici pourquoi

C’est un constat que de nombreux automobilistes ont déjà dressé: le prix des entretiens et des changements de pièces auto coûtent de plus en plus cher. Notre journaliste Samuel Ledoux s'est rendu dans des garages en région liégeoise. La surenchère technologique sur les voitures actuelles est la principale raison de cette hausse de tarif.



"Le moteur en lui-même, pas spécialement. C'est surtout ce qui est autour. Tout ce qui est organe antipollution, les sondes… il y a beaucoup de sondes et de capteurs. Beaucoup de pièces qui gèrent ça. Des boîtiers électroniques, etc. C'est ça qui fait toute la différence. Avec parfois des prix exorbitants. Des pièces qui ne valent même pas la peine d'être réparées si ça coûte trop cher. On demande une meilleure efficacité au véhicule. C'est aussi pour ça que les véhicules coûtent plus cher", indique Nicolas Jamar, garagiste indépendant.



Les garagistes indépendants sont obligés de suivre le mouvement, et donc d'augmenter leurs tarifs. "Ça a un impact, parce qu'il y a certaines choses qu'on doit augmenter. Il n'y a pas que les pièces. Il y a le personnel aussi. Ça change au niveau des prix. Il ne faut pas être trop cher, ni trop bon marché, sinon on ne gagnerait pas notre vie", explique Nicolas Jamar.

C'est progressif, très lent... mais sur 20 ans ça fait une belle différence

Nous avons rencontré le gérant d'un magasin de pièces détachées. Certaines pièces ont doublé, voire quadruplé en quelques années. "Les augmentations ne sont jamais vraiment importantes d'un coup. C'est progressif, très lent. Donc on ne le sent pas forcément. Mais l'augmentation est quand même là. Sur 20 ans, ça fait une belle différence", confie Stéphane Lenaerts, revendeur de pièces depuis 20 ans.





Des clients se débrouillent pour dénicher des pièces moins chères et les installer



Conséquence: beaucoup de personnes commandent sur internet des pièces bon marché, ou se rendent chez un revendeur comme Stéphane. "Les gens viennent vers nous car on peut proposer des pièces de qualité, similaire en qualité à la première monte, mais à des prix plus compétitifs. Les gens essaient de se débrouiller par eux-mêmes pour faire effectuer le remplacement par une de leurs connaissances, ou par eux-mêmes. Certaines choses sont accessibles. Donc ils viennent se renseigner des prix, et en général la différence les convainc", confie Stéphane Lenaerts.





Les tarifs augmentent aussi chez nos voisins



Le marché des pièces détachées, qui est Européen, est porté par deux grands pays: l’Allemagne et la France. Chez nos voisins français, le prix des pièces détachées a flambé : + 6,5 % depuis le début de l'année, selon le SRA (organisme de statistique des assureurs). Et c'est une tendance lourde, puisque l'an dernier les tarifs avaient grimpé de 4,6%.