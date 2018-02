Les dépanneurs sollicités plus qu'à l'ordinaire à cause du gel

(Belga) Les dépanneurs reçoivent de nombreux appels lundi matin pour des problèmes de démarrage à la suite du gel. Le VAB a constaté en matinée une hausse de 65% des appels, tandis que les sollicitations auprès de Touring étaient environ 26% plus importantes qu'un lundi matin ordinaire.

"Deux appels sur trois concernent des problèmes de démarrage, contre 35% lors d'un jour d'hiver normal", précise une porte-parole du VAB. Des appels arrivent aussi pour des freins à main gelés ou des portières et fenêtres qui ne s'ouvrent plus. Il est conseillé aux automobilistes de ne pas serrer le frein à main dans les prochains jours mais plutôt d'enclencher une vitesse lorsque la voiture est garée. Il est par ailleurs recommandé de ne pas dégivrer les vitres et serrures avec de l'eau chaude, pour éviter tout dommage. Le semaine a démarré de manière "très chargée" également pour Touring, après un week-end calme. "Depuis minuit, nous avons reçu 26% d'appels en plus", indique un porte-parole. Touring s'attend à ce que son centre d'urgence reste particulièrement sollicité toute la journée. Le temps d'attente pour un dépannage lundi matin s'élevait à environ une heure et demie, soit le double que pour un lundi matin normal. (Belga)