SUV, 3 lettres à la mode qui signifient "sport utility vehicle", soit en français véhicule utilitaire sport. Pourtant, le gabarit des SUV est loin d'être athlétique, et les associations de défense de l'environnement estime qu'ils aggravent la pollution liée à la mobilité. D'après l'Agence internationale de l'énergie, ces véhicules sont les deuxièmes responsables de l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone dans le monde entre 2010 et 2018.

Nous avons rencontré une utilisatrice d'un SUV sur un parking à Charleroi. Pour Chrystelle, mère de famille, c'est un choix de raison. C’est le seul véhicule de sa tribu depuis 1 an et demi. "Le choix a été fait parce que j’ai été opérée 6 fois du dos. Donc, une voiture trop basse, je n’arrive plus à m’en sortir. J’ai 2 enfants donc il faut aussi beaucoup de coffre", explique-t-elle.

Je ne pense pas que ça pollue beaucoup

Hauteur, volume, sécurité, ce segment est apprécié. En Belgique, 38% des voitures neuves sont des SUV, selon les chiffres de la Fédération du secteur automobile Traxio.

Un autre propriétaire de SUV rencontré sur un parking estime que ces véhicules ne sont pas si polluants. "Je ne pense pas que ça pollue beaucoup. Au niveau des grammes, je pense que c’est 112. Je pense qu’il y a d’autres voitures qui polluent plus que la mienne… plus anciennes mais aussi plus récentes aussi!", confie-t-il.

Deuxième cause de l'augmentation des émissions de CO2 dans le monde

Pourtant, depuis 2010, les SUV sont la 2ème source d'augmentation des émissions de CO2, après le secteur de l’énergie et avant les poids lourds et les avions, d'après des statistiques de l'Agence internationale de l’énergie.

Nicolas, concessionnaire belge, n'y croit pas

Le classement étonne un concessionnaire que nous avons interrogé. Les constructeurs allègent pourtant les véhicules avec de l’aluminium. Certains modèles de SUV sont d'ailleurs proches d’1 tonne et demi. "C’est le poids d’une berline traditionnelle. Donc non, nos véhicule ne sont pas spécialement plus lourds, ne polluent pas plus. Aujourd’hui, en moyenne, vous êtes entre 110 et 140 grammes d’émissions de CO2 pour les SUV qu’on représente dans nos marques. Je pense qu'enne moyenne on n’a pas à rougir", indique Nicolas Renga, responsable de plusieurs concessions.

La pollution en émissions en CO2 de tous ces SUV contrebalancerait la vente de 150 millions de véhicules électriques

Plusieurs reproches sont cependant lancés envers les SUV:

Poids

Aérodynamique

Puissance

Au total, il y a plus de 200 millions de SUV dans le monde. Un chiffre qui inquiète parmi les associations de défense de l'environnement. "On a même réussi à montrer qu’en 2040, si on continue à vendre des SUV comme aujourd’hui, la pollution en émissions en CO2 de tous ces SUV contrebalancerait la vente de 150 millions de véhicules électriques", affirme Alain Geerts, spécialiste Mobilité au sein de la fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW).

En barils de pétrole, cela en ajouterait près de 2 millions par jour à la demande mondiale.