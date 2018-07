Plus de 600 tués sur les routes belges en 2017, selon les chiffres définitifs

(Belga) En 2017, les accidents de la circulation ont causé la mort de 615 personnes sur les routes belges, soit 8% de moins que l'année précédente, selon les données publiées mercredi par l'office de statistique Statbel.

Au total, 38.020 accidents de la route ont été dénombrés. Ces derniers ont fait 49.066 victimes dont 44.694 blessés légers, 3.757 blessés graves et 615 personnes ayant perdu la vie dans les 30 jours suivant l'accident. Ces chiffres constituent une diminution pour chaque indicateur de la sécurité routière par rapport à 2016: de 5% pour les d'accidents et de 6% pour les victimes. Le nombre de blessés graves et légers a diminué de respectivement 8% et 5%. L'année 2017 confirme la tendance à la baisse observée ces dernières années au niveau du nombre de tués, souligne Statbel. En mars dernier, l'institut Vias avait précisé, sur base de chiffres provisoires, que le nombre de tués sur place n'a quasiment pas évolué en Wallonie (+0,4%) en 2017. A Bruxelles par contre, il est passé de 9 à 15. Une baisse de 10% avait été constatée en Flandre. (Belga)