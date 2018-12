Porsche rappelle près de 75.000 voitures, dont en Belgique: la direction assistée pourrait connaître des ratés

Le constructeur allemand de voitures de luxe rappelle près de 75.000 Panamera dans le monde pour une erreur de logiciel. Les voitures concernées ont été fabriquées entre le 21 mars 2016 et le 6 décembre 2018. En Belgique, environ 1.500 voitures seront rappelées au garage, a-t-on appris vendredi auprès de l'importateur D'Ieteren.



La direction assistée ne fonctionnerait plus que de manière sporadique en raison de l'erreur. Il faut alors plus de force pour diriger le véhicule. L'unité de commande doit être reprogrammée. Les clients concernés seront informés. La mise au point prendra une heure environ.