Que vaut la "plus grande Polo de tous les temps"? Verdict avec deux petits moteurs essence

Volkswagen a lancé il y a quelques mois sa nouvelle Polo. Un moment crucial pour la marque, car le modèle est l'un des plus prisés dans son segment. C'est aussi un modèle historique: lancée en 1975 sur base d'une Audi 50, la Polo en est à sa sixième génération. La "Fourmi" d'origine était une petite citadine de 3,50m. Un profil qui ne correspond plus du tout à la Polo d'aujourd'hui. Voyons ça avec deux "petits" moteurs 1.0 essence.

Nous avons choisi d'axer cet essai sur les modèles essence. Pourquoi? La différence de prix à la pompe avec le diesel s'est complètement inversé cette année, les derniers chiffres des ventes de véhicules neufs révèlent une forte proportion de voitures essence, et puis… même si son utilisation s'est beaucoup diversifiée, la Polo reste une citadine initialement destinée à la ville.



Ces évolutions en matière d'achat et de fiscalité, Volkswagen s'y est préparé. Sur sa Polo, le constructeur propose en Belgique cinq moteurs essence pour seulement deux moteurs diesel. Un moteur au gaz naturel vient compléter l'offre.



Gaz naturel

TGI 90 ch (66 kW), boîte 5 vitesses



Moteurs essence

1.0 MPI 65 ch (48 kW), boîte 5 vitesses

1.0 MPI 80 ch (59 kW), boîte 5 vitesses

1.0 TSI 95 ch (70 kW), boîte 5 vitesses / boîte DSG 7 rapports

1.0 TSI 115 ch (85 kW), boîte 6 vitesses / boîte DSG 7 rapports

TSI 200 ch (147 kW), boîte 6 vitesses / boîte DSG 7 rapports



Moteurs diesel

1.6 TDI 80 ch (59 kW), boîte 5 vitesses

1.6 TDI 95 ch (70 kW), boîte 5 vitesses / boîte DSG 7 rapports



Parmi les moteurs essence, tous sont des trois cylindres de 1,0 litre de cylindrée, sauf pour la Polo GTI, qui dispose d'un quatre cylindres de 2,0 litre. Nous avons porté notre choix sur le moteur MPI 75 ch (aujourd'hui proposé à 80 ch dans le catalogue VW) et sur le TSI 115 ch: le premier est la version la plus vendue, tandis que le deuxième est la déclinaison la plus turbulente du moteur 1,0 litre. Le MPI, c'est un moteur utilisé depuis déjà plus de vingt ans par Volkswagen. Ici, il a été équipé d'un turbo, tout comme le TSI, apparu il y a une petite dizaine d'années seulement chez la marque. Pour rappel, TSI veut dire Turbocharged Stratified Injection, soit Injection Turbo-Stratifiée. Ce terme barbare signifie que le moteur est équipé d'un turbocompresseur et que l'injection de carburant dans les chambres de combustion est directe.



La question qui revient souvent avec ces petits moteurs survitaminés, c'est celle de la fiabilité. Sur ce point, difficile d'avoir une idée précise, mais voici ce que nous a expliqué un collaborateur de Volkswagen: "Les moteurs diesel de la marque subissent des tests pour rouler 400.000 kilomètres. Pour les versions essence, les tests portent sur 250.000 kilomètres, mais ils seront prochainement augmentés à 400.000 kilomètres eux aussi".





75 ch, c'est assez? Et 115, c'est de trop?



N'y allons pas par quatre chemins, la version 75 ch du 1,0 litre est clairement destinée à la ville. Jusqu'à 80 km/h, votre monture vous sortira aisément du trafic et s'insinuera sans difficulté dans chaque petite artère urbaine. Il ne faudra cependant pas hésiter à dépasser les 3.000 tours/min pour aller chercher du couple (pour accélérer plus facilement), car les 95 Nm de couple maximum sont disponibles sur une plage allant de 3.000 tours/min à 4.300 tours/min, et vous le ressentirez vite au volant. Sur autoroute, avec vos 75 ch, vous devrez prévoir un peu mieux vos dépassements et vos accélérations. Rien de rédhibitoire, mais si vous faites beaucoup d'autoroute, vous serez un peu juste.



Passons au 115 ch. Avec autant de puissance dans une voiture de 1.080 kg (à vide), vous avez tout simplement "une petite bombe". Pour cette version, la ville, c'est facile, et l'autoroute, aussi! Ce qui change tout, c'est le couple de 200 Nm disponible de 2.000 tours/min à 3.500 tours/min. Le moteur est toujours très disponible. Même quand vous le mettez en difficulté, en restant par exemple en quatrième vitesse pour rouler à du 40 km/h, le moteur répond présent. Alors, 115 ch, de trop pour cette Polo? Pas forcément, car le modèle prend de plus en plus des allures de Golf, avec un comportement très stable et maîtrisé.





Derrière le volant



Eh oui, c'est fini le temps où l'habitacle d'une Polo vibrait au rythme de son moteur. Le travail fourni sur l'insonorisation du véhicule est assez impressionnant pour une citadine. Sur autoroute, vous aurez sincèrement l'impression de rouler dans une catégorie supérieure. Le moteur est généralement très silencieux. À l'arrêt, il faut même tendre l'oreille pour s'assurer qu'il est en marche. Lors des accélérations, vous entendrez vite qu'il s'agit d'un petit 1,0 litre, mais le son n'est pas désagréable pour autant. Sur ce point, les vocalises du TSI de 115 ch seront un peu plus agréables à l'ouïe.



D'ailleurs, côté sensations, le petit volant relaie une direction précise et communicative. Le châssis, quant à lui, est très stable, difficile à prendre à revers, et légèrement sous-vireur. Le véhicule est maniable, même si l'augmentation de ses mensurations ne vous permettra plus de vous faufiler autant qu'avec les précédentes versions…



Polo 115ch Highline







Plus de place



Car la Polo quitte de plus en plus son rôle de citadine pour devenir une petite berline compacte. Une évolution revendiquée clairement par Volkswagen. "La plus grande Polo de tous les temps: la nouvelle Polo mesure 4.053 mm de long et l’empattement, allongé de 94 mm, améliore le confort de conduite déjà excellent. Il y a aussi plus de place pour tous à bord. Le volume du coffre a augmenté de 25 % à 351 litres", annonce fièrement le constructeur.



Tout ce volume, vous risquez cependant de le regretter en ville. Car avec cette sixième génération, on s'éloigne un peu plus du temps où une Polo ne dépassait pas les 3 mètres 80 (c'était en l'an 2000) et où elle pouvait se garer presque n'importe où…



Cette tendance des constructeurs à proposer des véhicules plus grands, plus lourds et plus puissants a été très bien décryptée par mon collègue Arnaud Vankerckhove (voir le lien tout en bas de l'article).





A l'intérieur



L'espace gagné se fait ressentir dans l'habitacle. Même à l'arrière, les passagers pourront facilement supporter de plus longs trajets.





Polo 75ch Comfortline



À l'avant, le tableau de bord se modernise et affiche un panneau en plastique laqué intégré dans du plastique moussé gris foncé.



Polo 115ch Highline



Petite ombre au tableau: les panneaux de porte en plastique dur font vraiment toc, surtout pour une Polo à ce prix (on en parle un peu plus loin).



Polo 75ch Comfortline



Dans cet écrin, la position de conduite est idéale et vous trouverez rapidement vos marques parmi les commandes. On regrettera cependant l'absence d'une molette de sélection pour les modèles équipés d'un écran tactile. Il faut toujours systématiquement quitter la route du regard pour sélectionner sa bande FM ou programmer le GPS. Heureusement, le réglage de la climatisation se fait toujours avec des boutons. Le tissu des sièges semble de bonne qualité et devrait résister des années. Petit bémol: on aurait préféré un peu plus de maintien latéral.





A l'extérieur



Côté silhouette, la Polo change. Pas fondamentalement, c'est une habitude chez VW, mais quand même. L'arrière train de la citadine est plus étiré et visuellement élargi. Les feux arrières sont travaillés un peu différemment, tout en restant dans un format (presque) carré.



Polo 115ch Highline





Polo 75ch Comfortline



Les feux avant sont plus étirés et semblent plus fins. Le capot avant est affublé de nouvelles nervures. Pour ce qui est du bouclier avant, plusieurs lignes viennent le travailler.







Polo 115ch Highline





Polo 75ch Comfortline



Une double ligne en forme de flèche apparaît sur les flancs: les designers ont appelé ça la "ligne Tornado". Elle est censée marquer la personnalité de la Polo. "Cette ligne Tornado puissante en forme de flèche structure les flancs, souligne les épaules athlétiques à l’arrière et confère à la Polo une allure ramassée et sportive", affirme la marque.



Polo 75ch Comfortline



Notre sentiment, purement subjectif, est plutôt positif pour l'arrière, mais beaucoup plus mitigé pour l'avant. Un exemple: la lame (située tout en bas du pare-chocs) qui donnait un peu d'agressivité à la précédente Polo a disparu. Mais on vous laisse juger, car c'est avant tout une question de goût. Et d'autres personnes nous ont confié des réactions plus enthousiastes. N'hésitez d'ailleurs pas à laisser votre avis dans les commentaires.





Consommation



On en vient petit à petit au dernier thème: l'argent. Côté consommation, nous avons testé les deux versions de la Polo sur des parcours autoroutiers et urbains. Pour la 75 ch, nous avons atteint les 6,2 litres/100 km sur un trajet de 67 kilomètres sur autoroute. Et cela, en conduite normale, sans être très attentif à la consommation. Avec un petit effort, vous pouvez donc cibler entre les 5,5 litres/100 km. Pour info, VW annonçait 4,1 litres/100 km sur ce type de trajet. En ville, avec un moteur préalablement chauffé, nous avons atteint une consommation de 4,3 litres/100 km pour un trajet de 10 kilomètres. Cette fois-ci, nous avons fait beaucoup plus attention à la consommation, c'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes sous les chiffres annoncés par VW: 5,9 litres/100 km en trajet urbain.





Polo 115ch Highline



Passons au TSI de 115 ch. Sur autoroute, avec le même trajet de 67 kilomètres, nous avons atteint les 6,1 litres/100 km, en conduite normale. C'est à peu près le même que pour le 75 ch. Ici, la marque annonçait aussi 4,1 litres/100 km. En ville, pour un trajet de 12 kilomètres, nous avons consommé la même chose que sur autoroute: 6,1 litres/100 km. Et ça, sans faire attention à la consommation. Il y a donc moyen d'aller bien plus bas, et d'être sous les 5,8 litres/100 km annoncés par le constructeur.





Prix et conclusions



C'est vraiment le point négatif de cette nouvelle Polo. Si l'espace, le confort et la puissance montent en gamme, la facture aussi! Pour la version 75 ch de notre essai, le prix débute à 15.990€. Vous pouvez trouver moins cher: 14.990€ pour une version 65 ch. Pour la Polo 115 ch du test, comptez un prix de départ à 22.400€. Du côté des diesels, les prix débutent à 18.300€ avec un 1,6 litre TDI de 80 ch. Avec quelques options, vous serez vite au-delà des 20.000€.



À titre de comparaison, voici ce qui se fait d'autre chez Volkswagen (les prix ont pu changer entre la rédaction et la lecture de l'article):

- Golf 1,0 TSI essence de 85 ch: prix de départ à 20.220€.

- Golf 1,0 TSI essence de 110 ch : prix de départ à 21.760€.

- Golf 1,6 TDI diesel de 90 ch: prix de départ à 23.220€.

- up! 1,0 essence de 60 ch: prix de départ à 10.590€.



Et chez la concurrence (les prix ont pu changer entre la rédaction et la lecture de l'article):

- Renault Clio essence 1,2 de 75 ch : prix de départ à 14.250€.

- Renault Clio diesel 1,5 de 75 ch : prix de départ à 16.600€.

- Peugeot 208 5 portes essence 1,2 de 68 ch: prix de départ à 12.521€.

- Peugeot 208 5 portes essence 1,2 de 82 ch: 15.290€.

- Peugeot 208 5 portes diesel 1,5 HDi de 100 ch: prix de départ à 16.501€.

- Ford Fiesta 3 portes essence 1,1 de 70 ch: prix de départ à 13.297€ (sans l'offre: 15.700€).

- Ford Fiesta 3 portes diesel 1,5 TDCi de 85 ch : prix de départ à 15.601€ (sans l'offre: 17.500€).



Vous l'aurez compris, le prix de vente de la Polo s'inscrit presque systématiquement au-delà de ses concurrentes directes. Face à ces prix, on imagine difficilement un "petit jeune" qui vient de décrocher son premier job être capable de s'offrir une Polo comme autrefois. Pour eux, VW propose désormais la up!, mais ça, c'est un tout autre modèle. Car le constructeur allemand semble avoir définitivement choisi un autre positionnement pour sa Polo sixième génération. Une belle réussite, mais qu'il faut pouvoir se payer.





Note sur la réalisation du test



Les tests que nous effectuons sont le fruit d'un choix rédactionnel indépendant. Ils ne sont pas proposés par les marques et ne font l'objet d'aucun partenariat ou sponsoring de nature publicitaire.



@David Fourmanois