Salon de l'auto - Plus de 100.000 visiteurs lors du premier week-end

(Belga) Le salon de l'auto de Bruxelles a accueilli 116.650 visiteurs lors de son week-end d'ouverture, a-t-on appris dimanche auprès de la Fédération belge de l'automobile et du cycle (Febiac). Ce sont 4,6% de plus que lors de la précédente "petite" version de l'événement, il y a deux ans.

Le 97e salon a ouvert ses portes au grand public samedi, après la journée de vendredi consacrée à la presse, aux professionnels et aux détenteurs d'un ticket "avant-première". Cette édition, comme toutes les années impaires, est consacrée aux voitures pour particuliers mais aussi aux deux-roues motorisés et aux véhicules utilitaires légers. Parmi tous les visiteurs déjà recensés, un tiers s'est également rendu à l'exposition "Dream Cars" de voitures de luxe (pour laquelle il faut débourser 5 euros de plus). Une personne sur six s'est également arrêtée au palais 10 pour le salon #WeAreMobility, où des solutions de mobilité (partagée) alternatives à la voiture sont présentées. Celui-ci ne pourra toutefois être visité que jusque lundi soir. Le salon est accessible jusqu'au 27 janvier, de 10h30 à 19h00. Il ne fermera en outre ses portes qu'à 22h00 ces lundi et vendredi, à l'occasion de deux nocturnes. (Belga)