Salon de l'Auto - Plus de 37.000 personnes au Salon de l'Auto vendredi et samedi

(Belga) La 100e édition du Salon de l'Auto à Bruxelles a connu un départ en trombe, avec plus de 37.000 personnes comptabilisées vendredi pour l'inauguration et samedi pour la première journée d'ouverture au grand public.

Samedi, "il y avait beaucoup de monde, tout s'est parfaitement bien déroulé", selon un porte-parole de l'organisateur de l'événement, la Febiac. "C'est un très bon départ. On l'entend aussi de la part des exposants, qui sont très contents." Selon la Febiac, plus de 50 marques automobiles prennent part au salon, qui se déroule sous les thématiques de la technologie, la durabilité et le plaisir de conduire. Les organisateurs visent une fréquentation de 300.000 visiteurs pendant les neuf jours d'ouverture du salon. (Belga)