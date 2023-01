Salon de l'Auto - Près de 35% des particuliers belges enclins à changer de voiture en 2023

(Belga) Près de 35% des particuliers belges sont enclins à changer de voiture en 2023, ressort-il vendredi d'une étude réalisée par la fédération du secteur automobile belge Traxio.

L'enquête porte sur les intentions d'achat d'un nouveau véhicule et a été effectuée en novembre 2022 auprès de 1.200 personnes, réparties dans les trois Régions de la Belgique. Parmi les sondés, 20% affirment vouloir acquérir un véhicule neuf cette année, et 15% se disent intéressés par un achat d'occasion. Au total, près de 35% des répondants se déclarent en faveur d'un changement. À l'inverse, 27% d'entre eux indiquent ne pas vouloir changer en 2023, alors que 38% n'ont pas encore d'avis. L'étude relève une disparité en fonction des régions, puisque 40% des participants francophones envisagent un achat (24% pour du neuf et 16% pour une occasion). Du côté néerlandophone, seuls 29% "ont des projets concrets", avec 14% de préférence pour une voiture neuve et 15% pour une occasion. "Le pourcentage d'indécis se situe sur la moyenne nationale, à savoir 28% en Wallonie et 26% en Flandre", ajoute Traxio. D'après l'enquête, l'âge influencerait les intentions d'achats. Avec 47% d'intention (25% pour du neuf et 22% pour les occasions), c'est dans la catégorie des 25-34 ans que l'on retrouve le plus de plébiscites. Les 18-24 ans ne sont que 16% à envisager un achat, avec une préférence pour les véhicules d'occasion (25%). Les 50-64 ans préfèrent opter pour du neuf (30%) et accordent peu d'intérêt au marché de l'occasion (6%). La tranche la plus âgée de la population (65 ans et plus), quant à elle, n'envisage quasiment pas l'achat d'une nouvelle voiture, car ils ne sont que 9% en faveur d'un changement. (Belga)