Salon de l'auto - Touring fêtera ses 125 ans d'existence au Salon de l'auto

(Belga) Touring fêtera ses 125 ans d'existence au Salon de l'auto dont l'ouverture au grand public est prévue ce vendredi à Bruxelles. Les visiteurs pourront y découvrir l'histoire de l'organisation de mobilité fondée en 1895 par une poignée de cyclotouristes.

"Aujourd'hui, nous représentons plus de 2,8 millions d'usagers de la route et défendons la liberté absolue de chacun de se déplacer de la façon et avec les moyens de son choix", affirme le porte-parole de Touring, Danny Smagghe, à l'heure où les déplacements multimodaux sont de plus en plus encouragés dans les centres urbains. De 20.000 membres au début du 20e siècle, l'organisation a vu le nombre de ses adhérents grimper à 200.000 en 1925, alors que le vélo cédait doucement le terrain à l'automobile. "L'organisation comprit rapidement que la voiture était le véhicule touristique du futur et agit dès lors pour un meilleur réseau routier en général, une meilleure signalisation touristique, un meilleur éclairage des routes et l'allègement des formalités à la douane", explique Touring. En 1948, les automobilistes peuvent faire appel à Touring Secours pour une aide mécanique sur la route à l'instar de ce qui existait déjà aux Pays-Bas. L'organisation poursuivra son développement dans les années 50 à 70 avec la création notamment d'une assistance voyage à l'étranger. Touring constitue aujourd'hui la plus grande organisation de mobilité du pays. Durant le salon de l'automobile, ses 125 années d'existence seront mises à l'honneur, avec un stand qui reflète son histoire et où les visiteurs pourront se familiariser avec les services de mobilité actuels et futurs. (Belga)