Taximan depuis 30 ans, Dominique est passé à la boite automatique: pourquoi les Belges choisissent de plus en plus ce type de transmission?

On vend en Belgique de plus en plus de voitures équipées d'une boite de vitesse automatique. Aujourd'hui, sur dix véhicules vendus, trois sont équipés de ce type de transmission. Une évolution constante depuis plusieurs années. Quels sont les avantages de la boite auto?

Nous avons rencontré un chauffeur de taxi à Namur. Après trente ans de conduite manuelle, il a opté il y a un mois pour une boite de vitesse automatique. Il nous dresse le verdict quelques milliers de kilomètres plus tard. "C'est simple. 'D' et on avance, 'R' et on recule. On ne change pas de vitesse tout le temps, on ne laisse pas le pied sur l'embrayage, on n'use pas l'embrayage, c'est un jeu d'enfant", confie Dominique André.





Forte progression des boites automatiques entre 2010 et 2017



Comme Dominique, de nombreux conducteurs ont fait le même choix. D'après les statistiques les plus récentes, trois nouveaux véhicules sur dix étaient automatiques en 2017, contre à peine un sur dix en 2010.



Nous avons rencontré un couple de personnes âgées. Il vient d'acheter une voiture à boite manuelle, plus adaptée pour tracter sa caravane. Mais promis, la prochaine sera automatique. "C'est beaucoup plus relax en ville. Sur l'autoroute ça ne change pas, mais en ville c'est quand même beaucoup beaucoup plus facile", explique Arsène Thirifays. "On ne doit penser à rien, c'est comme un auto scooter, on conduit et on avance", ajoute son épouse Marcelle





La boite auto: plus chère mais plus pratique



"Les boîtes sont vraiment extrêmement bien gérées. Effectivement, pour tous ceux qui font des trajets urbains, vu la circulation qui s'amplifie de plus en plus sur nos routes, on constate que les boites automatiques sont de plus en plus vendues", indique Bernard Cronet, vendeur de voitures.

Ces modèles demeurent plus chers: entre 1.500 et 3.000 euros selon les marques. Mais il consomme de moins en moins et le confort de conduite s'améliore avec les progrès techniques. "Je pense qu'ici effectivement on peut garder les deux mains sur le volant en permanence. Ici on a aussi des palettes qui permettent d'avoir un frein moteur, de monter ou de descendre les vitesses, c'est aussi un mode de confort", précise Philippe Steveny, pilote et administrateur délégué d'un groupe de concessions.

Aux États-Unis et en Asie, les voitures automatiques représentent depuis longtemps une écrasante majorité. En Europe, même les voitures de course basculent progressivement vers ce type de boîtiers.



Et vous, quel serait votre choix?