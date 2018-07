(Belga) Touring prévoit un week-end orange sur les routes belges en raison du début des congés du bâtiment ce vendredi après-midi. L'organisation de mobilité VAB prévoit également des embouteillages, principalement dû au match des Diables Rouges en ce dernier jour de semaine.

Les départs commenceront ce vendredi à partir de midi et ce samedi matin. "Des files sur la E40 Bruxelles-Côte et sur la E411 Bruxelles-Ardennes, dans les environs de la capitale, Liège et Anvers ne sont pas à exclure", selon le porte-parole de Touring. Le VAB pointe, quant à lui, le match des Diables Rouges face au Brésil ce vendredi comme responsable d'un ralentissement sur les routes belges, de nombreux supporters se déplaçant pour voir la rencontre avec leurs proches. (Belga)