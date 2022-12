"Ces rémunérations ont un effet de déconnexion à la réalité": le salaire important des politiciens, une injustice ?

Dans l'émission "C'est pas tous les jours Dimanche" de ce dimanche 18 novembre, il était question du salaire des politiciens belges. François Bellot (MR), André Frédéric (PS), Olivier Bierin (Ecolo), Germain Mugemangango (PTB) et François Desquesnes étaient les invités de Christophe Deborsu pour donneur leur avis sur le sujet.

La démission du président du Parlement wallon, Jean-Claude Marcourt cette semaine, a secoué le monde politique et a terni un peu plus son image. Cela implique une remise en question de la politique globale en Wallonie. Un des constats qui revient notamment sur la table est la question du salaire de certains politiciens.

Laura, mère célibataire de trois enfants, est actuellement en incapacité de travail pour cause de maladie. "Les politiques qui gaspillent l'argent public", elle ne peut plus les voir, a-t-elle confié à Christophe Deborsu. Pour elle, son Noël sera placé sous le signe de l'économie, à défaut de pouvoir faire plaisir à ses trois enfants. Cette année, ce sera "Un cadeau pour tous les trois, pas un cadeau chacun" témoigne-t-elle.

Même son de cloche chez Luc, qui a publié sur Facebook, en parlant des politiciens : "Ils font du tourisme de luxe avec l'argent public pendant que nos routes ne ressemblent à rien et que des milliers de gens dorment dehors. La gauche caviar".

Des politiciens conscients d'un changement nécessaire

Pour André Frédéric, député wallon (PS), "Je comprends les commentaires qui sont faits dans la rue (…) Surtout qu'on traverse une période extrêmement difficile". Lui est d'accord pour repenser les salaires des politiciens, mais il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. "Je n'ai aucun souci à ce qu'on imagine réduire les indemnités des parlementaires, mais il faut qu'il y ait une harmonisation" explique-t-il. Bien qu'il comprenne les remarques de la population, il souhaite notamment rappeler le boulot qui est fait par les politiques, notamment ces dernières années avec les inondations, la crise sanitaire, entre autres.

Selon François Desquesnes, député wallon (Les Engagés), il faut changer les bases existantes. "Il faut repartir sur des nouvelles bases. Il est important qu'on le fasse sur au moins deux axes. Le premier, ce serait un renouvellement complet et qu'on n'aille pas chercher des anciens. D'autre part, qu'il y ait aussi un effort budgétaire sur le fonctionnement du parlement de Wallonie". "Le parlement de Wallonie doit montrer l'exemple sur l'ensemble de ses dépenses, son fonctionnement, sur la masse salariale des députés, etc.".

Pour Germain Mugemangango, député wallon (PTB), ces sommes d'argent peuvent empêcher les politiciens d'être totalement conscient de la société actuelle. "Ces rémunérations ont un effet de déconnexion à la réalité". Nul ne sait de quoi l'avenir sera fait, mais il y a fort à parier que la politique Wallonne risque de se voir profondément modifier dans les années qui arrivent, dans un but d'être plus transparente et moins sujette à des controverses.