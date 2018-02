"Combien de manœuvres vous provoquez quand vous êtes sur la route?": Alain Raviart interpelle un "squatteur" de la bande du milieu (vidéo)

Squatter la bande du milieu, c’est le comportement qui irrite le plus les automobilistes… et surtout, c’est interdit ! Deux députés de l’Open VLD voudraient d’ailleurs punir davantage les automobilistes qui s’accrochent à la bande centrale sur une autoroute. Les adeptes du centre rétorquent que la bande de droite est trop souvent encombrée de camions, mais aussi d’automobilistes tellement lents qu’ils rendent la circulation dangereuse, sans parler de l’état souvent déplorable de cette première bande…





"Je suis souvent dépassé par des gens qui roulent à 150 km/h et qui font des queues de poisson"

C’est le cas de Maxime Leblanc, un automobiliste qui a témoigné sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche: "Je ne roule pas du tout à 90 km/h sur la deuxième bande, ça c’est sûr, je suis toujours à 120, et quand je suis dépassé, je suis souvent dépassé par des gens qui roulent à 150 km/h et qui font des queues de poisson. Là, c’est dangereux et ça doit être puni. Pour la bande du milieu, ok, il y a des préventions à faire, mais de là à être puni d’une amende aussi sévère…"





"Il y a le code de la route, et cette notion de civilité"



Alain Raviart, lui, estime que le fait de "squatter" la bande du milieu doit être puni: "Il y a le code de la route, et cette notion de civilité. Je suis désolé, mais vous dites, il y a les entrées d’autoroute, ou les sorties, et moi j’en ai marre de me rabattre et de me remettre sur la bande de gauche".





"Vous, combien de manœuvres vous provoquez quand vous êtes sur la route?"

"Quand je dois faire une quinzaine de manœuvres en l’espace de dix minutes, je me dis que je suis plus dangereux que si je reste simplement sur la bande du milieu", répond le Maxime. "Mais vous, combien de manœuvres vous provoquez quand vous êtes sur la route ? Vous en provoquez des centaines, c’est ça le problème", rétorque le chroniqueur.