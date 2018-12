"La N-VA met un pied dehors mais reste un pied dedans": Paul Magnette dénonce une stratégie sournoise entre le MR et la N-VA

Le Premier ministre belge Charles Michel a pris dimanche la tête d'un gouvernement minoritaire, après la démission des ministres nationalistes flamands de la coalition gouvernementale, en raison d'une divergence profonde sur le Pacte de l'ONU sur les migrations.



Ces démissions ont été "acceptées" par le roi des Belges à la mi-journée, selon un communiqué, à l'issue d'une rencontre au Palais royal avec M. Michel, venu lui présenter la situation politique et le nom des ministres qui héritent des portefeuilles vacants (Intérieur mais aussi Finances, Défense et Migration).

Sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche" diffusée sur RTL TVI, Paul Magnette a dénoncé un "accord entre le MR et le N-VA". Selon lui, le départ de la N-VA n'a rien de surprenant. "La N-VA a déclaré 'On continuera de soutenir les réformes socio-économiques de ce gouvernement'. La N-VA met un pied dehors mais reste un pied dedans. On voit bien qu'il y a eu un espèce d'accord entre le MR et la N-VA pour faire semblant qu'il y avait une rupture mais qu'ils vont continuer leur politique socio-économique de régression (...) Notre intention est de combattre cette forme de régression et combattre l'alternative", s'est exclamé le porte-parole du PS.





Où est la différence entre le Vlaams et la N-VA ?



Avec ce départ de la N-VA, poids lourd de cette coalition belge, le Premier ministre Charles Michel prend la tête d'un gouvernement sans majorité au Parlement, à cinq mois des prochaines élections législatives prévues fin mai. Le gouvernement a souvent tangué depuis quatre ans en raison des prises de positions jugées radicales de la N-VA sur la migration.

Il y a quelques minutes, la N-VA a débuté sur Twitter une campagne controversée sur la migration et le pacte. Celle-ci avait été condamnée avec force jusque dans les rangs de la majorité. Ce dimanche, Paul Magnette a, une fois de plus, dénoncé une "campagne de haine". "Quand la N-VA mène une campagne de haine, raciste et digne des pire partis d’extrême droite en Europe, où est la différence entre le Vlaams et la N-VA ? Il n’y en a plus aujourd’hui. La N-VA est très nerveuse depuis les élections communales. Ils ont perdu environ 7% et c’est le Vlaams qui les a récupérés. Donc depuis le 14 octobre, ils ne savent plus comment ils s’appellent et ils essayent de récupérer les voix des gens qui votent pour l’extrême droite", s'est-il indigné.