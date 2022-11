Vers un retour éventuel du service militaire en Belgique? "Ce sont des pistes de réflexion"

Dans l'émission "C'est pas tous les jours Dimanche" de ce dimanche 27 novembre, le chef de la défense, l'Amiral Michel Hofman, était l'invité de Christophe Deborsu. L'occasion pour l'Amiral de s'exprimer à propos d'un éventuel retour du service militaire à la suite du conflit en Ukraine et pour l'avenir.

Va-t-on voir le retour d'un service militaire ou alors d'un service d'utilité collective ? Le chef de la défense, Michel Hofman, est clair sur le sujet : "Aujourd'hui, il n'est pas question d'introduire un service obligatoire". "Le dossier n'est pas d'actualité. Nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas les budgets, ni les infrastructures et le personnel".

Pour lui, deux perspectives existent : "celle du recrutement puisque nous devons augmenter et ouvrir toutes les pistes pour pouvoir recruter les jeunes. L'autre, est celle de la constitution d'une réserve qui est également l'un des objectifs du service militaire". Un constat alarmant qui met en lumière les déficits auxquels l'armée doit faire face.

Un conflit incertain

Est ensuite venue la question à propos de la guerre en Ukraine. Conflit qui s'enlise depuis un moment, la situation en Europe est plongée dans une incertitude qui pousse notre défense à rester sur ses gardes.

"On ne sait pas dans quelle direction le conflit va aller" explique Michel Hofman. Néanmoins, il se veut rassurant pour le moment : "Il n'y a aucun facteur qui nous pousserait à hausser nos mesures de défense". Avec une Europe soudée et prête à soutenir ses alliés, l'avenir peut se voir plus rassurant.