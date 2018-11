"Le MR n’est pas le petit chien-suivant de la N-VA"

Richard Miller, député fédéral (MR) était l’invité politique de notre émission dominicale. Notre journaliste Pascal Vrebos l’a interrogé sur le refus de Theo Francken (N-VA), membre du gouvernement, de signer le pacte migratoire de l’ONU alors que Charles Michel avait annoncé une signature du gouvernement belge. "Que se passe-t-il, c’est vouloir humilier le Premier ministre et le MR ?" a demandé notre journaliste à Richard Miller. Réponse de l’intéressé: "Pour le MR, le texte qui a été négocié pendant deux ans au niveau de Nations Unies et qui a fait l’objet d’une procédure interne en Belgique est bon. Il doit y avoir approbation. (…) Seulement, il est prévu dans la procédure depuis le début à l’ONU qu’au moment de l’approbation, les pays peuvent rendre publique une appréciation, un sentiment ou une réserve. C’est là-dessus que travaille le kern en ce moment. Le MR ne change pas d’avis. Nous ne suivons pas comme des petits chiens, comme on essaie toujours de le dire, la N-VA. J’ai une confiance totale en la capacité du Premier ministre à faire aboutir ce dossier."

Un tweet "inutile"

À propos de la coalition avec la N-VA, Richard Miller tient à être clair: "Malgré toutes les tentatives de dire que nous sommes des partis siamois, il n’y a pas eu de jumelage. Le MR n’est pas la N-VA et la N-VA n’est pas le MR. Nous participons avec un accord gouvernemental à un projet politique. Nous sommes des partenaires loyaux. Nous l’avons été avec le PS, avec Ecolo et nous le sommes avec la N-VA. Nous demandons la même fiabilité." Pascal Vrebos a alors rappelé les nombreux tweets polémiques de Theo Francken, notamment une caricature du Premier ministre Charles Michel publiée le 18 novembre dernier. "Notre président Olivier Chastel a dit clairement que nous soutenions la politique migratoire du gouvernement, mais que nous n’étions pas d’accord avec certaines formules utilisées. Ce tweet de monsieur Francken, je considère qu’il est inutile. Il n’était pas nécessaire de faire cela", a fait savoir Richard Miller. Quant aux chances de voir ce gouvernement être reconduit, le député fédéral rappelle que "le MR n’est pas le petit chien-suivant de la N-VA. Le Premier ministre l’a montré sur les visites domiciliaires. Ce dossier a été mis au ‘frigo’, quoi qu’en pense la N-VA."