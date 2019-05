"Qui êtes-vous pour imposer aux femmes la manière dont elles doivent s'habiller ?": MR et Ecolo OPPOSÉS sur la question du voile (vidéo)

Comment améliorer le vivre ensemble en Belgique? Les partis politiques ont des avis très différents sur la question. Denis Ducarme (MR) et Saskia Bricmont (Ecolo) ont échangé leurs arguments sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.

Dans une société aussi multiculturelle que la Belgique, quels sont les enjeux pour améliorer le vivre ensemble ? Denis Ducarme, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale et tête de liste à la Chambre pour le Hainaut (MR), Saskia Bricmont, candidate au Parlement européen (Ecolo), Marie Arena, députée européenne et Candidate au Parlement européen (PS) et Georges Dallemagne, Député fédéral et tête de liste à la Chambre pour Bruxelles-Capitale (cdH) étaient invités sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche" pour aborder cette question.

Concernant le port de signes religieux, les partis sont très divisés. C'est notamment le cas du MR et Ecolo...

"On ne dit pas que c'est OK. On dit qu'on laisse la liberté de choix sauf pour les fonctions d'autorité : police, justice, armée et professeur. Ca, ce sont les balises que l'on met dans notre programme concernant la fonction publique. Par rapport à l'école, on introduit une notion supplémentaire qui est celle de capacité de discernement (...) C'est une certaine liberté qu'on laisse effectivement car on estime que c'est aussi une question de droit et de droit des femmes. On parle de neutralité... Mais c'est quoi la neutralité ? C'est la neutralité des actes qui compte dans la fonction publique. On peut très bien se retrouver face à quelqu'un au guichet qui est profondément raciste ou antisémite... On ne le sait pas. Mais ca va se traduire dans ses actes", a expliqué Saskia Bricmont, candidate au Parlement européen (Ecolo).

Denis Ducarme, qui ne partage pas du tout cet avis, a réagi. "C'est un abandon total de la part d'Ecolo (...) Le fait simplement que l'usager du service publique, la personne qui paie ses impôts, a le droit de ne pas se voir imposer, dans le cadre d'un contact avec une personne qui incarne le service public, des préférences religieuses, politiques et philosophiques", a lancé le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale et tête de liste à la Chambre pour le Hainaut (MR).

"Qui êtes-vous pour imposer aux femmes la manière dont elles doivent s'habiller?", a répondu Saskia Bricmont.

"J'ai une opinion et je me permets de la dire en toute liberté", a rétorqué Denis Ducarme.



"Ca introduit une triple discrimination. D'abord sur le marché de l'emploi, parce qu'elles sont femmes, ensuite parce qu'elles sont issues de l'immigration et ensuite parce qu'elles portent le voile", a précisé la candidate au Parlement européen (Ecolo).