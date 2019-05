"Sauf pour les riches que Denis Ducarme fréquente sûrement": Jean-Claude Marcourt à propos du ministre MR

A deux semaines du scrutin électoral, il était question du pouvoir d'achat dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). A-t-il augmenté sous Michel I?

Alors que la question a été posée par Christophe Deborsu à tous les membres présents en plateau, on a assisté à un petit clash entre Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias - PS et tête de liste au Parlement wallon pour Liège et Denis Ducarme : Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale et tête de liste à la Chambre pour le Hainaut - MR.