Affaire Nethys: Stéphane Moreau s'exprime pour la première fois à la télévision

Stéphane Moreau est sorti du silence ce dimanche matin sur RTL-TVI. L'ancien patron de Nethys a donné sa version du scandale politique qui empoisonne la vie wallonne depuis plusieurs années.

Stéphane Moreau était l'invité de Christophe Deborsu ce matin dans l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" sur RTL TVi. Il s'est exprimé pour la première fois à la télévision depuis le début de l'affaire Nethys.



"Nous avons démissionné"

Stéphane Moreau a d'abord confirmé que le management de Nethys a bien démissionné. "Nous avons démissionné. C'est terminé", a-t-il assuré. Et il ne compte pas se battre contre son éviction: "On ne se bat pas contre des moulins à vent. Et puis c’est le choix d'une entreprise de changer de conseil d’administration et de management."

L'ancien bourgmestre d'Ans a également commenté son silence. "Un chef d’entreprise n’est pas là pour s’exprimer en permanence, il est là pour faire tourner son entreprise. Je ne fais plus de politique."

Selon lui, la vente suspecte des filiales Win, Elicio et Voo s'est faite en toute transparence.

Concernant son salaire, l'ex-patron de Nethys a justifié sa rémunération: "La plupart des partis politiques trouvent normal que, dans des entreprises, les salaires soient du même tonneau. Ces entreprises ont, après adoption du décret de gouvernance en 2018, obtenu une dérogation sur l’ensemble des contraintes qui visaient Nethys. Il faut souligner ce traitement différent entre les autres entreprises industrielles et qui évoluent en milieu concurrentiel avec des fonds 100% public".

L'assemblée générale extraordinaire de Nethys a avalisé vendredi la nomination d'un nouveau trio d'administrateurs composé de Jean-Pierre Hansen, Laurent Levaux et Bernard Thiry.