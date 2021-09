Faut-il une Belgique plus fédérale aux dépens des Régions et Communautés? Certains citoyens belges pointent du doigt le manque de transparence et de coordination ainsi que le coût trop élevé des entités fédérées (Régions, Communautés). En réponse à ces accusations, les 'belgicains' proposent la refédéralisation des diverses compétences, soit un retour au niveau fédéral. En revanche, d’autres, valorisent le transfert des compétences vers les entités fédérées. Sachant que 44,8% des francophones sont pour la refédéralisation contre 24% du côté des Flamands. Le débat est ouvert. Et justement le débat a eu lieu sur le plateau de 'C'est pas tous les jours dimanche.'



"Je ne suis pas découragée par ces chiffres", lance Cieltje Van Achter, députée bruxellois N-VA dont le parti milite pour le confédéralisme. "Il faut l'analyse correcte de la Belgique. Il y a d'abord un problème démocratique. Ça prend des années de le former. Et quand on le forme, on a un gouvernement sans majorité francophone ou néerlandophone. Les francophones et les flamands ont des visions politiques différentes. Ça rend la politique au niveau fédéral très compliqué", a déclaré Cieltje Van Achter pointant du doigt la récente réforme des pensions présentée par Karine Lalieux. "Notre pays est devenu beaucoup trop complexe avec toutes les réformes de l'État." Pour la vice-présidente de la N-VA, la solution n'est pas de refédéraliser le pays, mais d'opter plus tôt pour le confédéralisme.

On n'a pas besoin d'autant de parlements, de gouvernements



Du côté socialiste, Nicolas Martin, bourgmestre de Mons (PS), estime que le paysage institutionnel belge est beaucoup trop morcelé. L'homme politique plaide pour simplifier le paysage institutionnel francophone. "On n'a pas besoin d'autant de parlements, de gouvernements, d'institutions. Néanmoins, il ne faut pas oublier l'histoire. Si notre pays est devenu un pays fédéral, c'est parce que la population belge l'a voulu." Et Nicolas Martin de conclure : "Il faut des paquets de compétences cohérents et homogènes (la Santé, l'Environnement, …) et il faut une unité de commandement."



Pour les libéraux francophones, représenté par le député bruxellois David Leisterh (MR) dans le débat: "On se rend compte qu'à travers les réformes de l'État on a voulu morceler davantage pour répondre aux aspirations parfois légitimes des uns et des autres, mais peut-être pas assez souvent pour prendre en considération le mot efficacité."

David Leisterh a pris pour exemple la politique du climat: "Est-ce qu'on doit avoir 4 ministres? Je ne suis pas certain que la politique du climat soit fondamentalement différente entre Malines et Louvain. Il faut pouvoir avoir un débat sur une refédéralisation de certaines compétences."

L'entièreté du débat est à voir dans la vidé en haut de l'article.