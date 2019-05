Bart De Wever présente son confédéralisme rêvé pour la Flandre: "Un modèle d'évaporation douce"

Le grand débat Nord-Sud organisé dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche a évidemment abordé la question du communautaire. Dans cet affrontement unique durant cette campagne électorale, mettant en scène à la fois des partis francophones et des partis flamands, l'avenir de la Belgique a été un sujet sensible.



Pour lancer ce thème, le présentateur Christophe Deborsu a diffusé une interview de Bart De Wever, président du parti nationaliste flamand N-VA. Elle a été réalisée il y a peu en néerlandais.



Voici ce que dit le bourgmestre d'Anvers, candidat pour devenir ministre-président flamand:



"On imagine toujours que l'indépendance de la Flandre sera un grand événement. Comme cela s'est passé en Europe de l'Est, qui a une toute autre histoire que nous. Exemple: entre la Tchéquie et la Slovaquie. Les deux pays ont signé un grand traité et se sont séparés. Mais franchement, nous n'avons jamais voulu cela. Nous voulons une évolution. Une évolution vers l'Europe pour les grands dossiers, et vers les entités fédérées pour les compétences de moindre échelle. C'est un modèle d'évaporation douce".