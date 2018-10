Braqué dans son Pizza Hut, Jérôme fait fuir les voleurs… à l’aide d’une poubelle (vidéo)

"C’est pas tous les jours dimanche" est revenu ce midi sur l’histoire de Didier, un commerçant de Montignies-sur-Sambre qui a été braqué et a réussi à faire arrêter les voleurs. Sur le plateau, une autre personne est venue raconter sa propre histoire de braquage déjoué.

Jérôme Chantraine gère le Pizza Hut de Chênée, à Liège. En 2015, il se fait braquer pour la quatrième fois. Les images de ce braquage ont été dévoilées dans "C’est pas tous les jours dimanche". "La personne me menace avec une arme. Je me retourne, j’ai une arme braquée sur moi et j’ai une fraction de seconde pour me décider. Là, c’est un geste complètement instinctif." Il jette alors une poubelle sur la personne. "C’est le premier objet qui m’est venu aux mains."

Les braqueurs ont fui, mais avec le recul, Jérôme ne le referait pas. "D’une part, je ne conseillerais pas de le faire, parce que la vie humaine est au-dessus de tout. Si vous êtes mort, à quoi bon défendre des biens matériels ? D’un autre côté, quand l’Etat vous ponctionne 50% de ce que vous gagnez, vous avez du mal à laisser voler les 50% qu’il reste."