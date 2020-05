Ce Belge avait prédit une pandémie similaire: son livre a été refusé par toutes les maisons d'édition (vidéo)

Auteur de plusieurs romans, Guy Servranckx, agrégé en biologie ayant longtemps travaillé pour des laboratoires de recherche en pathologies infectieuses, n’a pas eu de chance avec son manuscrit écrit il y a 2 ans. L’histoire : un agent pathogène inconnu envahit la planète, au départ de la Chine, avec des détails troublants de similitude avec la situation actuelle.



Mais le Belge a été refusé par les plus grandes maisons d’édition françaises avec comme motif le manque de crédibilité. Son livre a été également considéré comme trop anxiogène.



"Je ne voulais pas faire peur quand j'ai commencé à écrire ce livre. Mais je me suis dit que ce qui peut faire peur, c'est éventuellement l'angle de vue que je porte. J'ai mis l'Homme au centre. Dans cette histoire, réelle ou pas réelle, nous sommes tous responsables et victimes simultanément et à des degrés très divers", a expliqué l'homme invité sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.



"Les épidémies, on les connaît depuis très longtemps. On sait qu'elles reviendront. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. En Chine, il y a un mode de vie et une promiscuité énorme qui conditionnent parfaitement bien cette émergence de virus. Ce virus vit excessivement bien et on le transporte merveilleusement bien par train, tram, bus, métro", a poursuivi l'auteur.



"A l'autre bout de la chaîne, il y a des personnages comme Donald Trump qui ne comprennent rien, qui n'écoutent rien", a dit l'homme agrégé en biologie dont le roman sera probablement publié en Belgique.

> CORONAVIRUS en Belgique: toutes les infos