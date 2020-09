Le député fédéral N-VA Sander Loones était présent sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). Il a répondu aux questions de notre journaliste Christophe Giltay.

Notre journaliste Christophe Giltay a interrogé le député fédéral Sander Loones (N-VA) sur le confédéralisme souhaité par son parti depuis quelques années déjà. Notre grand reporter lui a encore posé une question: "En face, avez-vous un interlocuteur francophone qui a travaillé avec vous ou qui a des visions comparables aux vôtres?".

"Il y a Mr (Paul) Magnette et Mr (Georges-Louis) Bouchez", a répondu Sander Loones. "Mr Magnette, nous l'avons découvert comme un homme honnête et convaincu durant les négociations et qui était ouvert à l'analyse que ce pays ne fonctionne plus, qu'il faut autre chose, plus de responsabilités pour les Régions et les Communautés. Il était ouvert à avoir ce débat".

En ce qui concerne le président du MR: "Mais je me rappelle aussi d'un débat auquel j'ai participé juste avant les élections en 2019, j'étais dans le panel (des invités, ndlr) avec Mr Bouchez, et le discours belgo-belge qu'on entend aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu il y a un an et demi. Alors, peut-être que les esprits ont changé...".