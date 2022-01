Christian, retraité, fait ses courses en France: la Belgique est-elle devenue trop chère ?

Les prix de l’énergie et des autres produits sont-ils trop hauts en Belgique ? Nous sommes le pays d’Europe où nous payons l’électricité le plus cher et dans la grande distribution, les prix seraient plus élevés que chez nos voisins, entre 9% et 13%. Notre taux d’inflation pour 2022 est lui aussi plus important qu’ailleurs. Comment l’expliquer ? Se chauffer moins, rejoindre des coopératives d’achats, échanger des services, consommer autrement ou même tenter de ne plus rien dépenser, les témoins se sont succédés pour expliquer leurs astuces sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.

C'est le cas de Christian, il habite Colfontaine, soit à une vingtaine de kilométrés de la France. Il est retraité de l'enseignement. "Je fais mes courses en France car c'est moins cher", explique-t-il. Jusqu'ici il achetait uniquement ses boissons en France. Mais désormais, il achète de plus en plus d'autres produits car il estime que la différence de prix est importante.

Les taxes font fuir les consommateurs au-delà des frontières



Il a listé: "Exemple, le fromage blanc. En Belgique, c'est 3,65 euros pour 500 grammes. En France, c'est 2,35 euros pour 1 kilo". Christian insiste sur le fait qu'il a choisi les mêmes noms de produits. "Le café, Douwe Egberts. En Belgique, c'est 9,78 euros le kilo. En France, c'est 7,1 euros." Pour Christian, il n'y a que le tabac qui est moins cher chez nous en Belgique.

Bruno Colmant, professeur d'économie à l'UCLouvain et l'ICHEC, a apporté une explication à ces nombreuses différences : "Il y a le prix des énergies et de la TVA. Ca fait une grosse différence. Tout le problème est le suivant : En Belgique, on a heureusement une indexation des salaires et des allocations par seuil de +/- de 2%. C'est très utile et cela apporte la paix sociale. Le problème est que le panier de l'indice ne reflète pas la consommation correcte d'un ménage moyen." L'expert a illustré ses propos: "L'électricité et le gaz représentent moins de 5% dans l'indice. Alors qu'en réalité, la facture a beaucoup plus augmenté." Pour Bruno Colmant, l'augmentation liée à l'indexation ne suffit pas à récupérer l'inflation subie tous les jours.

Nathalie De Grève, directrice Développement durable chez COMEOS, la fédération du commerce et des services, ajoute: "Les taxes font fuir les consommateurs au-delà des frontières. L'exemple des boissons sucrées est clairement là!"