Il se croyait invincible.

Et pourtant: Louis Bouchez, 15 ans, un adolescent sans histoire et en bonne santé, a dû être placé sous assistance respiratoire après avoir contracté le coronavirus. Nous avons pris de ses nouvelles ce dimanche.

Il explique ce qu'il a ressenti quand il était contaminé: "Quand je suis arrivé aux soins intensifs, je ne suis pas arrivé dans un très bel état. J'avais très peu de souffle, on sent vraiment qu'on est pris".

Aujourd'hui, il va mieux. "Mon état s'est bien amélioré mais je dois continuer à faire attention. Mes poumons ne sont pas encore totalement rétablis. Et ce n'est pas le moment d'attraper quelque chose d'autre". Car il ne peut pas encore reprendre une vie normale. "Je ne peux plus faire d'activités physiques, comme aller courir. Je fais un peu de sport, et ça actuellement c'est compliqué".

Louis explique pourquoi il n'a pas respecté les mesures prises par le gouvernement fédéral. "Je pense que peu de jeunes de mon âge respectent les mesures anti-coronavirus. Car le Covid-19, on ne le voit pas. Oui, on se sent un peu invincible. Je n'en avais pas peur jusqu'au moment où je l'ai attrapé et que ça s'est empiré. A ce moment-là, on se rend compte qu'il fallait réfléchir à deux fois avant de...".

