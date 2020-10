Quel avenir pour le coronavirus en Belgique? En ce qui concerne les fêtes de fin d'année, Geert Molenberghs, professeur en biostatistique à la KULeuven et à l'Université de Hasselt, a estimé qu'on aura "pas un Noël normal" cette année.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.111.152 morts dans le monde depuis que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 13h00.

La Belgique est l'un des pays les plus touchés par le coronavirus avec 90 décès pour 100.000 habitants. Quel avenir pour le Covid-19 dans notre pays? En ce qui concerne les fêtes de fin d'année, Geert Molenberghs, professeur en biostatistique à la KULeuven et à l'Université de Hasselt, a estimé qu'on aura "pas un Noël normal" cette année sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Il faut essayer d'aplanir la courbe. Toutes les mesures qui ont été prises, et je veux répéter: les études prouvent qu'elles étaient nécessaires. Et espérons que dans un mois on soit dans une meilleure position pour que la Noël puisse être fêtée de manière un peu normale mais ce ne sera pas un Noël normal, non".