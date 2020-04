Coronavirus en Belgique: cette infirmière a trouvé une solution pour les visites en maisons de repos (vidéo)

Cela devait être "l'agréable surprise" de la conférence du Conseil National de sécurité mercredi, la note d'humanité en ces temps difficiles. Et pourtant! Le secteur des maisons de repos a rejeté en masse la proposition du gouvernement d'autoriser la visite d'un membre de la famille dans les maisons de repos. Finalement, vendredi soir, on apprenait que la mesure était reportée à une date inconnue.

Virginie Palizeul, infirmière en chef au sein de la Résidence de la Fontaine (Villance, Province du Luxembourg) a trouvé solution pour les visites en maisons de repos. "L'idée m'est venue avant même l'autorisation des visites parce que, pour moi, il était clair et net que les personnes âgées allaient être les dernières à être déconfinées. Si ça devait continuer, on serait allé vers des syndromes de glissement (le fait de se laisser 'glisser' vers la mort, ndlr). C'était vraiment une de mes craintes si on devait prolonger le confinement", a-t-elle expliqué lors de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Donc, via la résidence de service accessible depuis l'extérieur, j'ai décidé de condamner la porte qui sépare la partie chambre de la partie cuisine avec une paroi en plexiglas. Comme ça, le résident entre dans la partie via la maison de repos et la famille directement depuis l'extérieur (...) Je ne sais pas vous dire le coût, mais cela ne doit pas être hors de prix. D'autant plus que c'est un menuisier de la région qui nous l'a offert...".

