Coronavirus en Belgique: comment porter et laver son masque en tissu? Le rappel d'un médecin généraliste (vidéo)

Beaucoup de personnes portent en rue un masque en tissu fabriqué de façon artisanale. Ce masque ne se porte pas n'importe comment et il est important de le nettoyer après usage. Un médecin généraliste à rappeler la marche à suivre dans C'est pas tous les jours dimanche.

Le port du masque était au cœur du débat ce matin dans C'est pas tous les jours dimanche. En visioconférence, le Dr Thomas Orban, médecin généraliste et président du Collège de Médecine générale francophone de Belgique, a affirmé qu'il était pour le port du masque en rue. "C'est une mesure supplémentaire. Il était assez simple d'arriver à la conclusion qu'une mesure barrière supplémentaire pouvait être une source de contrôle supplémentaire de la propagation de l'épidémie. D'autant plus chez les patients asymptomatiques ou présymptomatiques, en particulier dans les endroits où les distances de sécurité ne sont pas faciles à respecter. On voit que ce n'est pas toujours le cas, il suffit de se promener en rue pour le constater. On a appuyé également sur le fait que la population utilise des masques artisanaux, en tissu, et qu'elle rende les masques au personnel soignant. Les médecins généralistes, à l'heure actuelle, n'en ont toujours pas reçus."

"Première chose importante: se laver les mains"

Le médecin a donc lui aussi un masque en tissu. Il a rappelé aux téléspectateurs comment il fallait le porter… et surtout comment le nettoyer après utilisation. "D'abord, la première chose importante est de se laver les mains, pas se les rincer. Un bon nettoyage de mains prend au minimum 30 secondes. Ensuite, on va prendre le masque par les élastiques. On va le mettre sur le visage. Ça va recouvrir le nez et le menton. Et puis après, on ne touche plus son masque, jusqu'au moment où on devra à nouveau l'enlever. Les particules virales peuvent être éventuellement aussi sur la face du masque. Donc il est important de bien se laver les mains à nouveau, puis prendre juste les élastiques et enlever le masque. On va déposer le masque et se relaver les mains après. Le masque, lui, devra être lavé à 60 ou 80 degrés."

> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)