Coronavirus en Belgique: faut-il craindre une 2e vague de contamination après le déconfinement? (vidéo)

Le coronavirus en Belgique a contraint ses citoyens à se confiner et ce, depuis la mi-mars. Mais la question que tout le monde se pose, c'est: avec le déconfinement progressif, faut-il redouter une 2e vague de contamination au Covid-19 dans les prochains mois?

"Ce que l'on sait, c'est que de toute façon, la réouverture a été gradue, phasée. Et même s'il y a une 2e vague qui démarre, elle démarrera beaucoup moins vite que l'épidémie n'a démarré dès le départ", a précisé Marius Gilbert, épidémiologiste à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et membre du groupe d’experts en charge de l'"exit strategy", lors de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Ce que l'on ne sait pas, c'est exactement à quelle vitesse cette reprise pourrait se faire parce qu'on n'a pas tous les paramètres. Donc, on va suivre cette progression de façon très fine pour pouvoir moduler le mieux possible en cours de l'épidémie".

