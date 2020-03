Coronavirus en Belgique: la chloroquine, est-ce que ça fonctionne? (vidéo)

On parle beaucoup de la chloroquine, un traitement efficace contre la malaria. Ce médicament serait-il aussi contre le coronavirus?

"Des données sont très intéressantes sur de petits échantillons, ça doit être confirmé dans bon nombre d'études. Il y a d'ailleurs plusieurs études engagées en Europe avec différents médicaments et la Belgique y participe", a déclaré Pierre Van Damme, épidémiologiste à l'Université d'Anvers, sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI).

Ce médicament est-il administré aux patients qui se présentent à l'hôpital? "Effectivement, ça fait partie des choses sorties récemment dans des études scientifiques", a affirmé Aurore Ancion, médecin-urgentiste au CHU de Liège. "On en a, il est actuellement réservé pour les patients qui sont hospitalisés et non pour les patients qui gardent un bon état de forme général et peuvent rentrer au domicile. Des effets bénéfiques? C'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais il y a des données, notamment en France, qui sont plutôt encourageantes".

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique