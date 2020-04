Coronavirus en Belgique: tous les résidents et le personnel des maisons de repos devraient être testés… d'ici quelques semaines

Va-t-on tester tous les résidents et le personnel des maisons de repos ? C'est la question qui a été posée ce midi dans C'est pas tous les jours dimanche à Philippe De Backer, ministre en charge de la gestion de l'approvisionnement en matériel pour la protection personnelle et du diagnostic du Covid-19.

Le coronavirus en Belgique touche particulièrement les maisons de repos. Beaucoup se demandent donc quand les résidents et l'ensemble des personnes qui y travaillent seront testés. "Les problèmes dans les maisons de repos sont d'un tel niveau qu'il faut vraiment aider les Régions à gérer cette crise", a affirmé Philippe De Backer (Open VLD), dans C'est pas tous les jours dimanche.

Le ministre en charge de la gestion de l'approvisionnement en matériel pour la protection personnelle et du diagnostic du Covid-19 continue: "C'est pour cette raison que j'ai déjà effectué 20.000 tests la semaine dernière dans les maisons de repos partout en Belgique. On va effectuer les tests dès le début de la semaine, pour détecter les gens qui ont le virus, donc ça va aider les maisons de repos pour prendre des mesures, pour avoir assez de matériel et de protéger cette population".

"3 ou 4 semaines"

Quand tous les résidents et les membres du personnel des maisons de repos seront-ils testés ? Cela va prendre du temps. "On va commencer la semaine prochaine, mais ça va prendre 3 ou 4 semaines pour le faire parce que cela mobilise des tests labo. Donc il faut des équipes mobiles pour prendre des échantillons. On va parcourir une par une les différentes maisons de repos. Les Régions devront mettre leur priorité, par exemple pour les maisons de repos où il y a déjà un constat de Covid-19, on peut directement tester tout le personnel et les résidents. Les lieux où il n'y a pas de Covid-19 seront en dernier. C'est la stratégie que l'on va poursuivre pendant les 3 ou 4 semaines à venir."

"Il y a déjà des mesures qui sont prises aussi. On va rendre visible cette pandémie en priorité dans les maisons de repos où on a déjà détecté le Covid avec des habitants. On augmente la capacité de tester de façon énorme donc on va l'utiliser pour les maisons de repos."

