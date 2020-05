Marius Gilbert, un des 10 experts belges chargés de faire sortir la Belgique de la crise (GEES), a donné son avis sur l'avenir du coronavirus et de la vie des citoyens.

Une question importante que se posent de nombreux Belges: va-t-on devoir vivre en permanence sur le qui-vive suite à l'apparition de ce nouveau coronavirus?

"Je pense qu'il va falloir rester vigilant pendant longtemps... Plusieurs mois, certainement jusqu'à l'automne", a confié l'épidémiologiste Marius Gilbert dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Il y a une phase à risques, en l'absence d'autres connaissances, de nouvelles informations ou de nouveaux éléments, c'est l'automne. Car c'est le retour du froid, le retour de la vie beaucoup plus à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui vont être reprises au niveau scolaire... C'est la période où il va falloir maintenir la vigilance et il faudra que tous nos dispositifs de prévention, de suivi de contacts, etc. soient vraiment opérationnels à ce moment-là. Une vie presque normale après? Oui... Enfin, si c'est une sortie en boîte de nuit où l'on embrasse tous ses amis, c'est non. Je pense que si nous n'avons pas de vaccin et que le virus continue de circuler dans la communauté comme il le fait, on devra malgré tout empêcher ça... même si beaucoup de choses peuvent évoluer d'ici-là".