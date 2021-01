Coronavirus: le Premier ministre Alexander De Croo appelle "tous les experts" à communiquer "ce qu'ils savent"

Alexander De Croo était l'invité de l'émission C'est pas tous les jours dimanche. Le Premier ministre s'est notamment exprimé sur les messages envoyés à la population à propos de la situation sanitaire. Il dit ainsi comprendre la "fatigue" de nombreux Belges.

"Je constate qu’il y a une certaine fatigue par rapport au covid et je la comprend. Il y a plusieurs éléments qui jouent. D’abord, on a beaucoup parlé des vaccins et on les voyait comme l’élément qui allait nous libérer. Ca le sera toujours, mais l’optimisme a laissé place au réalisme par rapport aux livraisons. C’est un élément qui déprime un peu les gens", a-t-il déclaré. "A côté de ça la situation épidémiologique change constamment. Les nouvelles qu’on donne aux gens changent. Je comprends que c’est fatiguant et ça pèse sur les gens."

Il appelle tous les experts, y compris les politiques, à "communiquer sur ce qu'ils savent" et à ne pas faire de surenchère. "Il y a cette sorte de bombardement constant, les uns plus alarmistes que les autres, des avis des experts dans le sens large. Cela s’applique à tous les experts, politiques et scientifiques. Je pense qu’on doit tous se calmer et ne pas faire de la surenchère. Essayons de communiquer ce qu’on sait et poser les bonnes questions. Cette semaine il y a eu des messages alarmistes. Si on évalue la situation belge, elle reste assez positive et il faut la maintenir. Les mesures appliquées depuis novembre, restent les bonnes. Il n’y en a pas d’autres. Cela sert à quelque chose."

