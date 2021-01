Coronavirus: les experts trop alarmistes? "Les gens pensent qu'on veut le confinement total, mais ce n'est pas du tout vrai"

Certains politiciens reprochent aux experts d'être trop souvent alarmistes. C'est le cas de Georges-Louis Bouchez, président du MR, qui a contesté sur Twitter des chiffres partagés par Marc Van Ranst. Les experts ont-ils trop de pouvoir par rapport aux hommes politiques ? C'est l'une des questions qui était au cœur du débat dans C'est pas tous les jours dimanche.

Pourrait-on partir vers une troisième vague ? Les experts en ont-ils peur ? Geert Molenberghs, directeur de I-BioStat, de l'Universiteit Hasselt et la KU Leuven, a répondu à cette question sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. "Peur, ce n’est pas le mot. Mais la situation est instable pour le moment. Ça donne une certaine angoisse, il faut le reconnaitre. Ce n'est pas un fait accompli."

Selon lui, le fait que les chiffres ont tendance à se stabiliser donnent par contre de l'espoir. "Si les gens ont compris que c'est nécessaire de serrer, même sans des mesures en plus, ça peut déjà aller. Ça a marché en décembre aussi. Il y avait une croissance des chiffres, on n'a pas serré mais on a stabilisé quand même."

On ne peut pas non plus se projeter sur un avenir très négatif

L'export l'assure: "les gens pensent que l'on veut le confinement total, mais ce n'est pas du tout vrai". Yves Coppierters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'ULB, considère également que les mesures sanitaires actuelles fonctionnent, même si le variant britannique inquiète. "Bien sûr, on est inquiet parce que la contamination est plus importante, mais je pense qu'il faut continuer à observer les données d'observation, celles qu'on voit et les tendances sur les derniers jours. C'est très important. On est toujours bloqué dans la fin de cette deuxième vague, ce plateau qui est trop haut mais qui est tout de même assez stable (…) On ne peut pas non plus se projeter sur un avenir très négatif parce que pour l'instant, la situation se stabilise."

Combien de temps ces mesures sanitaires vont-elles encore durer ? Selon Yves Coppieters, cette décision ne revient pas aux experts. "C'est un choix politique. On n'est pas politiciens. Mais ça pourrait aussi être le moment de se dire qu'on arrive à stabiliser et que des mesures différenciées pourraient arriver. Ces mesures différenciées par secteur, c'est aux politiques de les décider."

