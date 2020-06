Les vacances à l'étranger sont-elles sans risque? "J'irai sans doute en France"

Cet été, nous pourrons aller en vacances à l'étranger. Toutes les grandes destinations touristiques rouvrent dès le 15 juin, sauf l'Espagne (1 juillet) et la Grèce et la Croatie pour lesquelles des précisions sont attendues. Alors, les vacances à l'étranger comportent-elles des risques? Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre s'est prononcé personnellement sur la question: "J'irai sans doute en France au mois d'août. En voiture en l'occurrence, mais sans crainte. Je vais dans des zones de la France qui n'ont pas été trop touchées. Je n'ai pas de crainte pas plus que si j'allais en Wallonie ou à la côte", a fait savoir celui qui est également porte-parole interfédéral coronavirus.

Pierre Van Damme, lui, est épidémiologiste – UAntwerpen. Il est plus frileux sur la question: "Il y a de magnifiques options pour rester en Belgique. Ma famille est au courant qu'au mois de juillet et août , ce sera assez chargé avec les premières études vaccinales. Je serai souvent dans notre centre de recherche à l'université." Mais pour l'épidémiologiste "pas sûr" que s'il avait eu la possibilité de voyager il aurait cédé. "Les facilités de passer les frontières, toutes les consignes différentes dans les pays, etc. Il faut une politique européenne à ce niveau-là."