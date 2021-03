Marc Van Ranst, virologue à la KU Leuven et m embre du GEMS (Groupe d'Experts de stratégie de crise pour le Covid-19), était l'invité exceptionnel de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI).

Les mesures sanitaires décidées mercredi par le gouvernement sont-elles suffisantes pour éviter une troisième vague? "La politique, c'est l'art du possible", a répondu Marc Van Ranst, virologue à la KU Leuven et membre du GEMS (Groupe d'Experts de stratégie de crise pour le Covid-19), lors de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Je pense que les mesures vont être suffisantes, espérons, pour contrôler cette phase de l'épidémie. Mais pour atteindre des chiffres très bas, on va être très attentif au suivi de ces mesures. Et probablement avec les vaccins qui arrivent, on ne va pas avoir d'accélération exponentielle de la courbe (des cas, ndlr). Mais on doit être très prudent".

Justement, n'est-il pas trop prudent, trop rigide? "Non, pas du tout. Je trouve que les experts sont vraiment très flexibles. Mais on doit être prudent, on ne peut pas avoir d'assouplissements tout le temps. On doit être sérieux, ça c'est vrai, mais rigide non".

En parlant d'assouplissements, la date du 25 avril est-elle toujours d'actualité? "Je pense qu'avancer des dates, c'est très difficile. On doit vraiment fixer des chiffres (nombre d'hospitalisations, par exemple). La réouverture de l'horeca le 1er mai? On ne peut pas se fixer sur des dates, c'est dangereux. On ne peut pas dire (être sûr, ndlr) que le 1er mai on sera bien. C'est possible, mais on ne peut pas le dire plus que ça. C'est un grand risque d'avancer une date. Cela donne de l'espoir, ça c'est bien, mais si on ne peut pas atteindre cette date, cela devient compliqué".

