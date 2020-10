La Wallonie et Bruxelles figurent parmi les régions européennes les plus contaminées par le coronavirus. Les experts Marius Gilbert et Geert Molenberghs ont expliqué sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI) pourquoi le sud de la Belgique est aussi touché par la crise sanitaire et pourquoi il l'est plus que la Flandre.

"C'est une double question", a confié Geert Molenberghs, professeur en biostatistique à la KULeuven et à l'Université de Hasselt, sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Pourquoi la Wallonie est-elle plus touchée que la Flandre? Retournons à la premier vague (de mars, ndlr). Il et clair que la Province du Limbourg a été fortement touchée avec au moins 1.000 décès dans cette première période. Ce fut un premier traumatisme comme à Bergame (Italie). Lors de l'été, durant lequel on a vécu une vaguelette, Anvers a fortement été touché. Et quelle était l'opinion publique à ce moment-là en Wallonie? On instaure une bulle de 5 dans le pays pour résoudre un problème flamand finalement. a la fin de l'été, la motivation de tous a flétri, un peu plus au sud du pays. Donc aujourd'hui, on est dans une épidémie approfondie dans le sud du pays".

"Il y a d'autres éléments à prendre en compte", a ajouté l'épidémiologiste Marius Gilbert (ULB). "Il y a un facteur de comorbidité qui joue assez fort sur ce taux de décès et des déterminants sociaux qui sont liés à ces comorbidités qui sont connus. Ces éléments-là sont de nature à expliquer certaines des différences qu'on a pu observer en terme de mortalité".