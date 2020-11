Sophie Quoilin, médecin épidémiologiste à l'Institut scientifique de santé publique (Sciensiano), a évoqué les "différents scénarios" possibles concernant la sortie de crise du coronavirus en Belgique, et dans le monde entier, sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI).

La crise du coronavirus fait rage depuis un an à présent. La situation épidémiologique semble s'améliorer en Belgique avec une baisse des différents chiffres. Quelles sont les perspectives d'avenir pour la Belgique et dans le monde entier?

"Différents scénarios sont possibles et je ne sais pas lequel prévaudra", a indiqué de son côté Sophie Quoilin, médecin épidémiologiste à l'Institut scientifique de santé publique (Sciensiano), sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Ce qui est certain, c'est que tout virus a sa propre dynamique. Et l'un de ces scénarios, c'est que ce virus s'atténue de lui-même. Ce n'est pas le scénario qui se profile actuellement. Un 2e scénario pourrait être qu'on dispose d'un traitement et puis un 3e scénario, c'est ce vaccin disponible. Les personnes les plus fragiles peuvent être vaccinées, et puis les autres par la suite, et à partir de ce moment-là, on pourra retrouver certainement une vie aussi normale que possible. L'été prochain? Si le vaccin est disponible au début de l'année prochaine, comme c'est annoncé, ce n'est pas du tout exclu que, de fait, dans les semaines et les mois qui suivent, on retrouve de plus en plus une vie normale".

