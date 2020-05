Marius Gilbert, un des 10 experts belges chargés de travailler sur la crise de coronavirus (GEES), a expliqué où la Belgique en était et a donné son point de vue sur une éventuelle 2e vague.

"En Europe occidentale, dans la plupart des pays, on a passé la première vague épidémique. Ce qu'on voit pour le moment, c'est qu'il n'y a aucun pays dans le monde où l'on observe une 'vraie' deuxième vague. C'est-à-dire une vague aussi importante que la première. Et ça, c'est très encourageant. Et cela indique qu'il y a des mécanismes qu'on ne comprend pas encore et qui ne rendent pas cette 2e vague possible. Mais on est encore dans le conditionnel", a expliqué l'épidémiologiste Marius Gilbert dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Ce qu'on constate pour le moment, ce sont des résurgences locales, des 'vaguelettes'. Ces 'vaguelettes' nous inquiètent car on ne sait pas si elles ne peuvent redémarrer une épidémie aussi importante que lors de la 1ère vague ou pas. Ça, c'est le contexte général dans lequel on se place aujourd'hui. Il y a encore des incertitudes sur la réalité d'une 'vraie' 2e vague mais dans cette incertitude, on est obligé de se mettre du côté de la prudence pour éviter qu'une 2e vague d'une telle ampleur se produise".