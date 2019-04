Daniel Bacquelaine, ministre des Pensions et tête de liste à la Chambre pour Liège (MR) et Frédéric Daerden, député fédéral et tête de liste à la Chambre pour Liège (PS), étaient invités de l'émission C'est pas tous les jours dimanche. Interrogés par Christophe Deborsu, ils ont débattu sur l'âge légal de la pension.

Alors que le débat fait rage sur l'âge légal de la pension sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI), Daniel Bacquelaine, Ministre des Pensions, bourgmestre de Chaudfontaine et tête de liste à la Chambre pour Liège (MR), a tout d'abord tenu à en préciser la définition exacte. "L'âge légal de la pension, c'est quoi? C'est l'âge à partir duquel quelqu'un a le droit de partir en pension, quelle que soit sa carrière. C'est ça, la définition de l'âge légal de la pension. Ce n'est évidemment pas l'âge auquel les Belges prennent leur pension".

Frédéric Daerden, député fédéral, bourgmestre de Herstal et tête de liste à la Chambre pour Liège (PS), l'interrompt alors: "Ça veut dire qu'ils n'auront plus le droit de partir à 65 ans. Ils auront le droit uniquement à 67...".

"Faux", rétorque dans la foulée M. Bacquelaine. "Faux, car il y a tout un système de pension anticipé qui existe. Ce que nous avons créé, c'est une plage qui va de 60 à 67 ans en fonction de la durée de la carrière. Et la durée de la carrière, c'est ce qu'il y a de plus important. Beaucoup plus que l'âge lui-même. Mais il faut un âge légal. Il y en a un dans tous les pays industrialisés du monde. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut aller jusqu'à cet âge légal".