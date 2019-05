DéFI propose de "MUTUALISER les énergies renouvelables" de toute l'Europe: "Ce n'est pas avec notre ensoleillement légendaire qu'on va s'en sortir seul" (vidéo)

Ce dimanche, des candidats francophones et flamands de tout premier plan débattent sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche". Quel est l’avenir du nucléaire ? François De Smet, tête de liste à la Chambre pour Bruxelles (DéFI) a un avis sur la question.

François De Smet, ancien directeur de Myria (Centre fédéral Migration) et tête de liste à la Chambre pour Bruxelles (DéFI), propose "un projet européen". "Sur le nucléaire, il faut sortir en 2025 et bien sûr ce n'est pas simple, mais c'est aussi un problème de sécurité, de gestion des déchets et donc il faut des alternatives. Nous (DéFI) avons une originalité parmi nos adversaires. On propose d'élargir le débat au niveau européen, car la Belgique a 9% de renouvelable et elle doit atteindre 13", dit-il.



Ce n'est pas avec notre ensoleillement légendaire ou nos milliers de kilomètres de côtes qu'on va arriver à s'en sortir tout seul. Par contre, il s'agit de mutualiser des énergies renouvelables de toute l'Europe. Pendant qu'il y a du soleil en Espagne, il faut parfois déjà nuit dans le nord de l'Europe. Dans le nord de l'Europe, ils ont par contre de l'énergie hydraulique, éolienne à profusion", explique l'homme tête de liste à la Chambre pour Bruxelles pour DéFI.