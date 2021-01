Didier Reynders sur le passeport vaccinal: "Il n'est pas question de donner un avantage aux personnes vaccinées"

L’Europe délivrera un certificat de vaccination européen à tous ceux qui auront reçu un vaccin Covid. Quels droits auront ceux qui ont été vaccinés par rapport à ceux qui ne le sont pas? Didier Reynders, commissaire européen à la Justice et la Protection des consommateurs, s'est exprimé sur le sujet dans C'est pas tous les jours dimanche.

"On travaille sur un certificat car le passeport sera toujours le passeport que vous connaissez. On ne peut pas lier le passage des frontières à autre chose qu'au passeport classique. C'est un certificat comme il en existe déjà. Vous connaissez le certificat jaune pour la fièvre jeune. Le certificat aurait surtout comme but une reconnaissance mutuelle des vaccins entre les différents Etats et un suivi des données médicales pour éviter que l'on ne vaccine plusieurs fois les mêmes personnes", a expliqué Didier Reynders.

"Les questions principales que l'on s'est posées cette semaine, c'est de savoir si le vaccin empêche de contaminer, quelle est la contagion des personnes vaccinées? Les réponses ne sont pas encore très claires en la matière. Quelle est la résistance que le vaccin donne face à des variants? Ces éléments sont importants avant de faire quoi que ce soit d'autre", a dit le commissaire européen à la Justice et la Protection des consommateurs - MR.

"On veut éviter toute discrimination"

"Et puis quel est le pourcentage de personnes vaccinées? Car il y a des personnes aujourd'hui qui souhaiteraient être vaccinées mais qui ne sont pas dans les publics prioritaires et qui n'ont pas accès. Donc on veut éviter toute discrimination", a précisé Didier Reynders.

"Quand on aura un taux de vaccination important, on facilite la vie des personnes vaccinées. Et on doit maintenir des conditions d'accès à des lieux, à des voyages pour les autres à travers les tests et les quarantaines". "Il n'est pas question de donner un avantage à des personnes vaccinées et de supprimer des possibilités à d'autres", a-t-il ajouté.