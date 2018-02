Dominique travaille au Carrefour de Belle-Île qui va fermer: "C'est la douche froide, on nous avait rassurés, on a tout donné"

Ce midi dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche, Christophe Deborsu, ses invités et les chroniqueurs évoquaient la restructuration chez Carrefour. Un séisme social dans la grande distribution.

Carrefour Belgium a annoncé cette semaine son plan de transformation. Ce plan prévoit la fermeture de 2 hypermarchés: Genk et Belle-Île à Liège. Quatre autres hypermarchés verront également leur taille se réduire. Des décisions qui pourraient menacer 1.233 emplois. Que peuvent faire les politiques contre une telle annonce?





"Les gens sont écœurés, ils sont malades, ils pleurent"

Dominique Boonen est employée et déléguée CNE. Elle était invitée sur le plateau. Elle travaille depuis 8 ans au Carrefour de Belle-Ile, mais cela fait plus de 32 ans qu’elle travaille pour l’entreprise. Elle a déjà vécu plusieurs restructurations. "La façon dont ils ont annoncé ça cette fois-ci, ça a vraiment été la douche froide. Les gens sont écœurés, ils sont malades, ils pleurent, certains vont probablement tomber en dépression. C’est inadmissible pour eux".

"On ne s’attendait vraiment pas à la fermeture. Fin d’année, la direction nous a rassurés en nous disant 'ça va aller, on doit tout donner, fin d’année on doit faire du chiffre'. Donc on l’a fait, on a tout, tout donné".

Dominique appelle également au boycott. "Fin juin, on est tous licenciés. On va perdre notre salaire. Qu’ils le sentent passer".