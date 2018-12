Elio Di Rupo: "Le gouvernement avec le MR a été un gouvernement de l'échec, il a été épouvantable" (vidéo)

Pour Elio Di Rupo, le parti socialiste pourra se montrer disponible si le gouvernement change plusieurs décisions. Il s'est exprimé sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche".

Le flou reste complet au lendemain de l'annonce par le Premier ministre Charles Michel de la désignation prochaine de nouveaux secrétaires d'Etat en remplacement des ministres N-VA qui ont, selon lui, fait le choix de quitter le gouvernement après que les nationalistes ont indiqué qu'ils seront mis hors du gouvernement si Charles Michel persistait à se rendre à Marrakech pour approuver le pacte sur les migrations. Elio Di Rupo était invité sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche". Le président du parti Socialiste a donné son avis sur la situation.



Monsieur Di Rupo, votre parti pourrait-il faire l'appoint pour justement faire en sorte que ce gouvernement minoritaire, la N-VA pèse 31 sièges, ce n'est pas rien, soit à nouveau majoritaire?



"Le gouvernement avec le MR a été un gouvernement de l'échec... L'échec social, l'échec économique, l'échec des droits de l'Homme. C'est un gouvernement qui a été épouvantable. Si, le MR, dans sa nouvelle formule, vient demain au parlement et dit : "Les pensions, on va les ramener, non pas comme maintenant, à 67 ans, comme ils ont décidé, mais à 65 ans, s'ils disent qu'ils sont d'accord de baisser à 6% la TVA sur l'électricité qu'ils ont montée à 21%, s'ils sont d'accord de remettre des moyens financiers dans les soins de santé pour que les gens ne paient pas plus cher leurs médicaments et les hôpitaux, bien entendu... À ce moment-là, le parti socialiste pourra se montrer disponible", a explique Elio Di Rupo.