Émue aux larmes, la bourgmestre Caroline Taquin traitée de "sal***" par un élu, explique pourquoi elle a porté plainte (vidéo)

La bourgmestre MR de Courcelles, Caroline Taquin, a réagi aux propos injurieux prononcés à son égard par un élu PS de Charleroi. Elle était très émue sur le plateau de C’est pas tous les jours dimanche.

Des traditionnels discours du 1er mai cette semaine, on retient un mot, et il est gros. Eric Massin, le président du PS de Charleroi, ne s’attendait sans doute pas au déferlement médiatique et politique qui a suivi son discours prononcé du haut de l’estrade. A propos de la bourgmestre de Courcelles, MR, Caroline Taquin, il a dit: "La plus rosse, là je suis trop gentil... La plus sal***". Des excuses n’ont pas suffi: Eric Massin a annoncé sa démission de la Présidence de la Fédération Socialiste de Charleroi. Il reste cependant président du CPAS de Charleroi. Très choquée, la bourgmestre a porté plainte.





"Pour toutes les femmes qui vivent ce genre de choses"



Sur le plateau de l’émission C’est pas tous les jours dimanche, elle a notamment déclaré: "Ce n’était pas une erreur, c’était intentionnel et pour moi, le choix qu’il aurait pu faire c’est de tirer sa révérence et de se rendre compte qu’il n’a plus rien à faire en politique".



Encore bouleversée, la femme politique a expliqué pourquoi elle avait décidé de porter plainte: "Pour moi, pour ma dignité… Je tiens à dire que je ne suis pas une faible. Je dirige une commune de 31.000 habitants. Je suis fonceuse mais surtout hyperactive, c’est comme ça qu’on me qualifiait jusqu’à aujourd’hui. Et le geste posé, je l’ai posé pour moi en tant que femme avant tout, en tant que maman et pour toutes les femmes qui vivent ce genre de choses. Et je sais que beaucoup de femmes vivent des choses bien pires que ce que j’ai vécu mais ça commence par-là".